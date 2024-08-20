По книге звезды «Очень странных дел» снимут фильм

Актриса Милли Бобби Браун работает над экранизацией своего дебютного романа «Девятнадцать шагов». Об этом сообщает Deadline.

Звезда «Очень странных дел» выступит продюсером фильма, а также исполнит в картине главную роль. Сценарий к ленте напишет четырехкратный номинант на «Оскар» Энтони МакКартен, который, в том числе, работал над фильмом «Темные времена» с Гарри Олдманом и Лили Джеймс. Премьера экранизации состоится на Netflix.

На написание романа Милли Бобби Браун вдохновила бабушка. Книга рассказывает о судьбе 18-летней Нелли в Лондоне во время Второй мировой войны. Она пытается выжить под бомбардировками и влюбляется в молодого американца Рэя.

Актриса приобрела известность, благодаря сериалу «Очень странные дела», в котором сыграла роль подростка по имени Одиннадцать.

В конце июля Netflix подтвердил, что пятый и финальный сезон нашумевшего шоу выйдет в 2025 году. Предполагается, что сериал выйдет в июле, поскольку предыдущие сезоны шоу стриминг выпускал именно летом.

Ранее сообщалось, что звезду «Бешеных псов» арестовали за домашнее насилие.