Фадеев ответил на опасения Собчак за будущее Савичевой

Продюсер Максим Фадеев ответил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на «опасение» Ксении Собчак за будущее певицы Юлии Савичевой.

Фадеев поинтересовался, что может случиться с Савичевой. Он уточнил, что официально передал все права на песни певице в исполнение. По словам продюсера, у него и артистки нет и не было никаких претензий друг к другу. Шоумен посоветовал перепроверять собранные «сплетни».

Фадеев отметил, что Савичева никогда не была замечена ни с наркотиками, ни с алкоголем. Он назвал певицу репутационно чистым артистом.

Собчак упомянула о будущем Савичевой в своем Telegram-канале, когда комментировала задержание Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) в аэропорту Шереметьево. Певицу заподозрили в употреблении наркотиков. Журналистка заявила, что в видео, предоставленное Глюкозой, артистка – «абсолютно в адеквате».

По мнению Фадеева, Собчак намекнула на его причастность к скандалу. Она заявила о некоем продюсере, который «ходит жаловаться в какие высокие кабинеты».

«Сейчас, кстати, такая же кампания начинается против Юлии Савичевой. Даже интересно, ей что пришьют? Раздвоение личности? Квадробинг? Недостаточно детей — одна дочь, а надо три, повышать рождаемость? Будем наблюдать», — заявила Собчак.

Ранее Фадеев ответил на обвинения Глюкозы в причастности к скандалу с наркотиками.