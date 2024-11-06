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Ани Лорак рассказала о важном полученном в 15 лет опыте

Певица Ани Лорак призвала молодых артистов участвовать в конкурсах

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Телеканал Россия

Ани Лорак стала гостьей вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Лорак рассказала участникам о важном полученном в 15 лет опыте и призвала молодых артистов участвовать в конкурсах, поскольку в них, по ее словам, закаляется характер исполнителя.

«Я начала свой путь с конкурса «Утренняя звезда», мне было 15 лет, и могу сказать, что сейчас этот опыт помогает мне справляться с волнением в разных жизненных ситуациях. Поэтому я бы всем желала: пробуйте, бросайте себя в сложности», — говорит певица.

Именно в сложностях, уверена она, можно научиться быть победителем. Заслужить своей право на большой сцене, заключила Ани Лорак, можно только трудом, включающим в себя и претерпевание боли.

Накануне Ани Лорак рассказала об отношениях с будущим мужем-испанцем.

Ранее Ани Лорак показала, как повзрослела и изменилась ее дочь от турка.

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