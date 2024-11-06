Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певица Севиль о роли самой себя в сериале: «Есть синдром «кнопки»

Певица Севиль заявила, что ей было нелегко сыграть саму себя в сериале

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Севиль Велиева призналась в беседе с «Пятым каналом», что ей нелегко далась роль самой себя в сериале «Дайте шоу».

Велиева призналась, что ей тяжело было вести себя как обычно из-за «синдрома «красной кнопки».

«Как только ты видишь эту красную кнопочку Rec, ты начинаешь то переигрывать, то недоигрывать, то петь, то перепевать», — поделилась артистка.

Сериал «Дайте шоу» вдохновлен историей Дианы Шурыгиной. 16-летняя девушка на одном из федеральных каналов рассказала, как ее изнасиловали, после чего была подвержена травле в социальных сетях. Шурыгину обвиняли в распущенности.

Ее насильник Сергей Семенов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. После решение было обжаловано, в результате чего приговор был смягчен до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.

Ранее Милош Бикович объяснил, почему держит в тайне личную жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами