Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович объяснил, почему держит в тайне личную жизнь. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Недавно Бикович сыграл главную роль в сериале «Дайте шоу» — его персонаж оказывается в центре громкого скандала. Сам он, подчеркнул Бикович, никогда не выпячивал личную жизнь.

«И никогда мне не казалось, что скандал должен быть визитной карточкой. Может, цель не выбирает средства, но человек выбирает цель и выбирает средства», — рассуждает он.

По словам Биковича, именно выбранные средства достижения цели отвечают на вопрос, чего стоит человек.

«Поэтому я не одобряю это», — сказал актер.

Сам он сплетни о себе предпочитает игнорировать.

Накануне сербская модель и юристка Ивана Малич снялась вместе с супругом Милошем Биковичем.

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