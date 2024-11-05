11-летний сын Муцениеце отписался от нее в соцсетях на фоне суда актрисы с Прилучным

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей отписался от матери в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и лайкает комментарии, в которых призывают актрису «отстать от мальчика». Об этом сообщает Super.ru.

Всего 11-летний мальчик подписан на 10 пользователей в соцсети, среди них — Прилучный и его нынешняя супруга Зепюр Брутян. Фанаты Муцениеце уверены, что за аккаунтом ребенка следит Брутян, которая, считают они, виновата во всех конфликтах в семье.

В начале октября Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение 11-летнего ребенка не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

Сейчас Муцениеце и Прилучный судятся об определении места жительства мальчика. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого, сообщала актриса, она так и не увиделась с сыном.

29 октября стало известно, что Агата Муцениеце улетела с дочерью из России. Она опубликовала кадры с наследницей во время их совместного отдыха.

Ранее жена Natan ответила супругу, который обозвал ее змеей в прямом эфире.