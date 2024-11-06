«Кто-то должен быть Джульеттой»: ST и Ассоль назвали секрет крепкого брака

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) и его супруга Ассоль (Ассоль Васильева) приняли участие в просветительском марафоне «Знание.Первые». О том, что супруги назвали секрет крепкого брака, «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Российского общества «Знание».

По мнению ST, любой мужчина в современном мире всегда ищет любовь.

«Но очень часто, поскольку жизнь бурная, быстрая, встречая нужного человека, мы сомневаемся и не решаемся на важный шаг. В первую очередь, потому что после цветочно-букетного периода всегда наступают первые сложности, с которыми нужно бороться. И многие мужчины в этот момент не выдерживают», — делится размышлениями он, заявляя, что рецепт счастливого брака — в работе над собой.

По словам Ассоль, важен и баланс мужской и женской ролей в семье.

«Вот когда ты живешь в согласии с какими-то законами природы, вселенной, понимаешь, что у каждого есть свои роли, как в спектакле. Не могут все быть Гамлетами или не могут все быть Ромео, кто-то должен играть Джульетту, а кто-то должен быть Горацием», — сравнивает она роли в семье с ролями в пьесе.

Модель и ведущая заявила, что секрет счастливых гармоничных отношений в правильном выполнении этих ролей, поддержке партнера. При этом мужа она называет главным в семье.

Накануне певец Burito признался, что его крепкий брак обусловлен творческим взаимопониманием.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал терпение своим секретом счастливой семейной жизни.