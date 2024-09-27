Пригожин о браке с Валерией: «Пусть меня называют подкаблучником»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Life назвал взаимное «ангельское» терпение причиной его счастливой семейной жизни с Валерией.

Пригожин сравнил семью с государством, так как в обоих институтах присутствует люди, несущие ответственность за целостность всего.

«Мы так и воспринимаем нашу семью – наше маленькое государство, я отвечаю за свои участки, Валерия – за свои. Но у нас есть общие цели и задачи. Когда у вас шесть детей, вы несете ответственность за них и за всех тех, кто вам дорог. В этой связи мы делаем все возможное, чтобы не допустить раскола дома», — поделился продюсер.

Пригожин считает, что в отношениях нужно прислушиваться друг к другу и иногда уступать или первым идти навстречу.

«Пусть меня называют подкаблучником, мне все равно, но, если ты любишь женщину, ты сделаешь все для нее», — отметил шоумен.

По словам Пригожина, человеку важно понять, что для него важно и с кем он хочет встретить старость.

«Когда находишь свое – тебе другое уже ничего не нужно», — рассказал муж Валерии.

Ранее Иосиф Пригожин назвал цирком шуточное закрытие Comedy Club.