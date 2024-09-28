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Ирина Слуцкая рассказала Анфисе Чеховой о своей первой любви

Фигуристка Слуцкая призналась, что ее первой любовью был олимпийский чемпион Урманов

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ТВ 3

Фигуристка, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая рассказала ведущей шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» о своей первой любви. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Слуцкая вместе с Чеховой приготовила десерт из детства --пирожное «Картошка». Кроме того, она призналась, что ее первая любовь случилась в 13 лет.

«Я с ума сходила от Леши Урманова — это тоже фигурист, Олимпийский чемпион. Он для меня в те годы был настоящим кумиром, на выступления которого я готова была смотреть постоянно», — рассказала фигуристка.

Накануне актриса Ирина Безрукова рассказала о своей первой любви. По словам Безруковой, она «влюблялась с рождения» и первых влюбленностей у нее было несколько.

«Мне нравился мальчик в садике, мне нравился мальчик в школе. Я, конечно, не говорила», — откровенничала 59-летняя актриса.

Ранее Марина Федункив рассказала о знакомстве с мужем-иностранцем.

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