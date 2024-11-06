Жена Natan заявила, что не считает его связь с Лерчек изменой

Супруга певца Natan Анастасия Швецова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не считает связь исполнителя с блогершей Лерчек на реалити-шоу «Звезды в джунглях» изменой.

По словам женщины, ей неприятно случившееся, а публичность усугубляет неприятные чувства.

«Но давайте начистоту. Могу ли я считать изменой его поступки, когда я сама решила расстаться с ним до проекта?» — рассуждает она.

Швецова добавила, что Natan решил участвовать в проекте именно потому, что разъехался с ней. Она также пояснила, что пусть и отказалась жить вместе с супругом, но сейчас пара находится на терапии у психолога.

На «Звездах в джунглях» Natan также изменял Швецовой с певицей Бьянкой. По сети разошлись видеоролики, на одном из которых Миров целуется с Бьянкой, а на другом — делает то же с сидящей у него на коленях Лерчек.

Накануне Швецова ответила супругу, который обозвал ее змеей в эфире шоу.

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