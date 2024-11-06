Фильм о Петре Мамонове снимут в местах съемок «Острова» и «Царя»

Народный артист России, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин рассказал, где пройдут съемки документального фильма про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова. Его цитирует ТАСС.

По его словам, съемки начнутся через неделю и пройдут в Москве, Суздале, где снималась картина «Царь», а также в Кеми — на месте съемок картины «Остров».

«В разных квартирах, в разных местах [будет сниматься фильм], в том числе, в доме Мамонова. В Суздале будем снимать, где мы снимали «Остров», — сказал он.

В июле 2024 года режиссер заявил, что снимет документальный фильм о Мамонове. Консультантом картины выступит вдова поэта и актера Ольга Мамонова.

«Она дает замечательные материалы, уникальные, из внутренних архивов Мамоновых», — уточнил Лунгин.

Мамонов основал рок-группу «Звуки Му», занимался сольной карьерой. Снимался в картине «Игла», фильмах Лунгина «Такси-блюз», «Царь», «Остров».

Петра Мамонова не стало в 2021 году в возрасте 70 лет. Накануне Лунгин сообщил, что скучает по артисту.

Ранее вдова Петра Мамонова призналась, что за памятник музыканту семья заплатила самостоятельно.