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«Невероятно не хватает»: Павел Лунгин о Петре Мамонове

Режиссер Павел Лунгин признался, что скучает по актеру Петру Мамонову

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Мастерская Павла Лунгина

Режиссер Павел Лунгин в интервью «Газете.Ru» признался, что скучает по актеру Петру Мамонову (1951-2021), игравшему в его фильмах «Такси-блюз» и «Остров».

Лунгин напомнил, что Мамонов не был профессиональным актером, но при этом обладал даром перевоплощения, оставаясь одновременно собой.

«Сквозь все его роли проглядывало все та же его узнаваемая и ни на что не похожая личность. Нам было с ним очень интересно работать, мы доверяли друг другу, и мне, конечно, невероятно не хватает его в этом мире», — сказал режиссер.

Петра Мамонова не стало в возрасте 70 лет в июле 2021 года из-за осложнений коронавирусной инфекции.

В начале октября в широкий прокат выходит фильм Павла Лунгина «Василиса и хранители времени» о доброй волшебнице, которая сражается с коварной звездой интернета. В интервью «Газете.Ru» Лунгин также рассказал, почему убрал фразу «королева лайков» из названия картины, объяснил, чем его поразили «Бедные-несчастные» и предположил, что зритель ждет фильмов о войне.

Ранее вдова Петра Мамонова призналась, что за памятник музыканту семья заплатила самостоятельно.

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