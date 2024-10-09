Бывшая жена Майкла Джексона раскрыла тайну о певце: «Я была в ужасе»

Певица Лиза Мари Пресли вспомнила, что Майкл Джексон признался ей в любви во время их поездки в Лас-Вегас. Цитаты из мемуаров дочери Элвиса Пресли публикует People.

«Майкл сказал: «Не знаю, заметила ли ты, но я по уши в тебя влюблен. Хочу, чтобы мы поженились, и ты родила мне детей», — написала Пресли.

Артистка решилась на отношения с певцом после того, как развелась с музыкантом Дэнни Кио. В начале романа, вспомнила Пресли, Джексон признался, что он «все еще девственник».

Также Пресли перечислила любовные связи своего бывшего мужа до начала отношений с ней. Певица заявила, что Джексон целовался с актрисами Татум О'Нил и Брук Шилдс, но за рамки поцелуя отношения не выходили.

«Он рассказывал, что Мадонна пыталась с ним переспать, но ничего не вышло. Я была в ужасе [от его признания в девственности], потому что не хотела сделать неверный шаг», — поделилась Пресли.

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон узаконили отношения в мае 1994 года. На тот момент ему было 35, а ей — 25. Они прожили в браке более двух лет.

В январе 2023 года дочери Элвиса Пресли не стало из-за остановки сердца, вызванной «непроходимостью тонкого кишечника». Ее мемуары вышли 8 октября нынешнего года.

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