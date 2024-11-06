Арина Шарапова ответила на слухи о том, что ее обманули продавцы косметики

Телеведущая Арина Шарапова ответила на сообщения о том, что ее обманули продавцы косметики. Звезду цитируют «Аргументы и факты».

«Это ложная информация!» — заявила она.

В Telegram-каналах и СМИ 5 ноября появилась информация о том, что Шарапова, а также супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна якобы стали жертвами мошеннической схемы. По данным Life, к Михалковой написала неизвестная, которая представилась генеральным директором ЦУМа.

Женщина заявила, что магазин проводит ликвидацию товара со скидками в 70% из-за якобы поврежденных упаковок. «Генеральный директор» пообещала подарок за рекомендацию знакомым, и Михалкова якобы порекомендовала продавца Шараповой и супруге режиссера Владимира Досталя Мариам. Получив косметику ненадлежащего качества, пострадавшие якобы обратились в полицию.

Ранее сестру актрисы Екатерины Стриженовой, дизайнера Викторию Андреянову обманули мошенники почти на 28 млн рублей.