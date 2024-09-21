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Солист Большого театра Верестников умер после долгой болезни

Скончался 77-летний солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников

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Владимир Песня/РИА Новости

Народный артист России, солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников скончался после продолжительной болезни. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости пресс-секретарь ГАБТа Катерина Новикова.

Верестникову было 77 лет. Коллектив Большого театра выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

«За годы работы в Большом театре (1977–2006) Верестников исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. С 2006 года он преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки им. Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской», — уточнили в пресс-службе.

Дата, время и место прощания пока неизвестны.

Накануне в Москве умер 39-летний сын эстрадной певицы Ирины Понаровской Энтони Родд. Смерть наступила утром 20 сентября. Причина смерти пока неизвестна.

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