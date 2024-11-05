К 84-летию Аллы Суриковой устроят марафон на ТВ

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов режиссера, народной артистки России Аллы Суриковой, которой 6 ноября исполнится 84 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Откроет киномарафон первый большой фильм постановщицы «Суета сует» — комедию покажут в 8:55 в день рождения Суриковой. Премьера ленты состоялась в октябре 1979 года, а главные роли в картине исполнили Галина Польских и Фрунзик Мкртчян.

В 10:30 зрителям покажут вестерн «Человек с бульвара Капуцинов», в котором снимались Андрей Миронов, Олег Табаков, Николай Караченцов и другие. От создания этого фильма по сценарию Эдуарда Акопова отказывались многие советские режиссеры, считая реализацию очень сложной. Режиссер Алла Сурикова оказалась единственной, кто согласился. В итоге комедию в кинотеатрах посмотрели более 50 млн зрителей.

Затем на телеканале, в 12:20, зрители увидят детективную комедию «Ищите женщину», которая снята по пьесе французского писателя Робера Тома. Завершит марафон мелодрама «Дети понедельника» с Игорем Скляром и Ириной Розановой в главных ролях. Показ фильма, за который Сурикова получила Приз жюри прокатчиков, начнется в 15:05.

Ранее режиссер Эмир Кустурица заявил, что никогда не думал о получении «Оскара».