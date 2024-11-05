«Мой жесткий косяк»: Natan высказался об изменах жене с Лерчек и Бьянкой

Рэпер Natan (настоящее имя Натан Миров) высказался об изменах жене Анастасии Швецовой. Видеообращение к своим подписчикам он опубликовал в Telegram-канале.

Он пообещал не оправдываться за неверность.

«Но не ждите [оправданий], единственный человек, чье мнение мне важно, этот Telegram-канал, к сожалению, не читает», — заявил он.

Он призвал критиков сперва разобраться с собственной личной жизнью.

«Для всех адекватных людей скажу: да, это было, это мой жесткий косяк. Я признаю», — сказал Natan, выразив надежду, что кто-то благодаря его примеру не повторит подобных ошибок.

До этого появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой на проекте «Звезды в джунглях, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек, которую впоследствии исполнитель подтвердил. Он также выразил надежду сохранить семью.

Ранее супруга музыканта признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».