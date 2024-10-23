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Жена певца Natan раскрыла правду о расставании с мужем

Жена певца Natan Швецова рассталась с мужем за месяц до съемок «Звезд в Джунглях»

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anastaciashvetsova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена певца Natan Анастасия Швецова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Швецова отметила, что уже какое-то время не живет с супругом вместе. Она пообещала раскрыть причину разрыва позже. По словам девушки, артист не разделял ее желания разойтись.

Как призналась блогерша, ее сейчас очень задевает то, что происходит на проекте, так как у нее с Natan есть общие дети.

«Спасибо ему, что не стал в свое оправдание использовать нашу личную жизнь и остался мужчиной, но если он решил таким образом залечить свои раны, то мог это делать не на всю страну. Но имеем, что имеем», — поделилась супруга певца.

Швецова поблагодарила пользователей за поддержку и «адекватные комментарии», так как они ей очень помогают. Блогерша попросила не оскорблять ее и мужа. По словам девушки, она не тот человек, который может поддержать унижение людей. Она не перестала уважать ни себя, ни отца ее детей.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях».

По словам Natan, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Он сообщил, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

Ранее Алана Мамаева осудила измену Natan с Лерчек в шоу «Звезды в джунглях».

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