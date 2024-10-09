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Аркадий Укупник рассказал о трудностях совмещения личной жизни и творчества

Певец Укупник признался, что с трудом совмещает личную жизнь и творчество

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец и композитор Аркадий Укупник признался в беседе с порталом «Страсти», что ему сложно совмещать личную жизнь и творчество.

Укупник уверен, что каждому артисту трудно соблюдать этот баланс. Певец отметил, что со стороны может показаться, что у него под контролем эти два аспекта жизни. Сам он сомневается в этом.

«Со стороны видно, что я совмещаю, а я считаю, что не очень. Меня в личную жизнь больше тянет, но я все равно двумя ногами в музыке. Еще не все написано, еще не все сделано», — поделился исполнитель.

Укупник отметил, что с 2019 года занимается сочинением музыки. Он создает композиции для мюзиклов в Театре Оперетты. Помимо сочинения музыки артист также ходит в бассейн и коллекционирует кепки.

16 ноября 2023 года федеральная налоговая служба арестовала счета Укупника.

По данным издания, Укупник задолжал ФНС 42 тыс. рублей, поэтому Налоговая служба приостановила операции по счетам исполнителя.

Mash добавлял, что недавно на композитора подавала в суд частная охранная организация «Гольфстрим». Укупник, заявляет издание, отказался оплачивать услуги предприятия, охранявшего его недвижимость.

Ранее продюсер раскрыл гонорар Укупника за концерт.

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