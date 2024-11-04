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Психолог объяснила желание Шнурова вернуться на сцену

Психолог Солдатенкова: Шнуров набрался сил во время семейной жизни и вспомнил свое «я»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Психолог Алина Солдатенкова объяснила желание лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова вернуться на сцену. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

Она напомнила, что Шнурову сейчас 51 год и, вероятно, он преодолел кризис среднего возраста.

«Теперь же, набравшись сил во время размеренной и уединенной семейной жизни, он, вероятно, вспомнил свое «я» и решил вернуться на сцену», — предположила она.

Сейчас Шнуров ведет переговоры с командой рэперши Инстасамки о присоединении певицы к коллективу ради совместного творчества. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин и директор исполнительницы Максим Столяров. Что известно о возможном сотрудничестве и чем артисты занимались в последние годы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шнуров официально развелся с четвертой женой Ольгой Абрамовой.

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