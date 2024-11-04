Сын актера Березина рассказал о последнем разговоре с отцом

Сын актера и каскадера Артура Березина Александр рассказал о последнем разговоре с отцом. Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам Александра, о трагедии с отцом ему написали знакомые в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сын и отец не были в близких отношениях и в последний раз общались в 2022 году через соцсети.

«Он мне рассказал, что получил пенсию наконец-то. После этого мы не разговаривали. Некоторые пытались его найти, я давал московский номер, но говорили, что недоступен», — рассказал мужчина.

Александр добавил, что 68-летний отец никогда не жаловался на здоровье и, как он предполагает, не имел вредных привычек.

Артура Березина не стало 29 октября в одной из больниц города Кейптауна после продолжительной болезни.

Артист и каскадер снимался в фильмах «Не бойся, я с тобой», «Курьер на Восток» и других, исполнял трюки в сериале «Анна Каренина».

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