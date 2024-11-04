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Бен Аффлек сделал редкое высказывание о Джей Ло после разрыва

Актер Бен Аффлек похвалил игру Дженнифер Лопес в «Неудержимом»

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Global Look Press

Актер Бен Аффлек сделал редкое после разрыва высказывание об актрисе и пока еще своей супруге Дженнифер Лопес. Его цитирует TMZ.

Аффлек давал интервью по Zoom ведущей программы «Entertainment Tonight» Нишелль Тернер, рассказывая о спортивной драме «Неудержимы» своей продюсерской компании. Лопес играет в фильме одну из главных ролей — мать, поддерживающую сына, который родился одноногим и сумел преодолеть свою инвалидность и получить место в сборной штата Аризона по борьбе.

«Дженнифер потрясающая», — похвалил он игру Джей Ло.

Лопес и Аффлек поженились в 2022 году. Актриса подала на развод в 2024 году, сославшись на непримиримые разногласия.

Накануне стало известно, что после расставания с мужем Дженнифер Лопес устроила кастинг из мужчин.

Ранее Дженнифер Лопес разозлилась из-за поведения Бена Аффлека после разрыва.

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