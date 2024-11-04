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Семью Максима Покровского объявили в розыск

Shot: ФНС ищет музыканта Покровского из-за долга в 400 тысяч рублей

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила в розыск лидера группы «Ногу Свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом), его жену и сына. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, семья должна ФНС около 400 тысяч рублей. В частности, долг сына музыканта Ильи составляет около 206 тысяч рублей налоговой и 5 тысяч рублей приставам, жена Татьяна — около 44 тысяч рублей. У самого Покровского долг за налоги составляет около 180 тысяч рублей.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

Ранее Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Максима Покровского, который требовал исключения из реестра иноагентов Минюста.

Ранее стала известна причина включения Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в реестр Минюста.

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