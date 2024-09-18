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Стала известна причина включения Моргенштерна в реестр иноагентов

ТАСС: Моргенштерна внесли в реестр иноагентов за политическую деятельность

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MORGENSHTERN/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) был включен в реестр иноагентов за то, что он занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение суда по иску о снятии с исполнителя статуса иноагента.

«Анализ распространяемых Моргенштерном А. Т. материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности в интересах иностранного источника», — сказано в материалах дела.

В них также говорится, что в основанном рэпером Telegram-канале освещаются события, в том числе политического характера, «сопровождаемые комментариями, содержащими, как правило, негативную оценку» решений, которые принимают органы государственной власти России.

Как установил суд, в некоторых размещаемых публикациях есть сомнения относительно достоверности информации, предоставляемой государственными органами РФ и их представителями.

В сентябре сообщалось, что в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Он дважды в течение года был привлечен к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но все же не стал маркировать публикации в соцсетях. Теперь ему грозит штраф или лишение свободы до двух лет.

Моргенштерн проживает за границей. Рэпер уехал из России в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. По словам музыканта, причиной отъезда стало интервью, которое вышло на канале телеведущей. Артист признавался, что после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение». В мае того же года министерство юстиции РФ внесло Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее Моргенштерн рассказал, почему не вернется в Россию.

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