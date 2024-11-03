Приемный отец Милохина рассказал, как тиктокер помогает семье продать дом

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил «Газете.Ru», что дом семьи в Анапе трудно продать, поэтому ему пришлось снизить цену на него. Он отметил, что хочет поскорее продать дом из-за финансовых трудностей.

«В целом, рынок просел. Даня помогает — репостнул видео. Будем надеяться, что покупатель найдется. Да, проблемы [финансовые] есть, надеюсь продать побыстрее. [У Дани] пока нет возможности [финансово помогать семье]», — сказал он.

3 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что Тюленев снизил цену на дом до 9,8 млн рублей. При этом изначально дом хотели продать за 15 млн рублей. По данным канала, причиной продажи стало то, что в сентябре этого года неизвестные пытались поджечь дом.

16 сентября Тюленев рассказал Telegram-каналу SHOT, что в ночь на 15 сентября неизвестные попытались сжечь его дом. Мужчина вернулся домой в районе четырех часов и услышал мощный хлопок, а выйдя во двор, увидел горящие стройматериалы. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Тюленев также рассказал, что нашел во дворе записку, в которой предлагалось отправить его семью «в ад», а сына — на СВО.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после длительного пребывания в Дубае. Позже глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России обратно в ОАЭ. 3 октября Telegram-канал Mash заявил, что Милохина официально призвали на службу в армию. Как рассказывал тогда Дмитрий Тюленев, сотрудники военкомата приходили к ним домой, однако ушли, не обнаружив Милохина.

Ранее блогер Милохин отказался возвращаться в Россию после поджога дома отца.