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Стали известны подробности конфликта Ольги Бузовой и Ирины Салтыковой

Певица Ирина Салтыкова возмутилась отношением Ольги Бузовой к старшим артистам

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Пелагия Тихонова/Алексей Майшев/РИА Новости

Телеканал МУЗ-ТВ показал 28 сентября выпуск музыкального шоу «Битва поколений», во время которого произошел конфликт между певицей Ириной Салтыковой и Ольгой Бузовой. Ролик выложен на YouTubе.

До этого Бузова показывала в Telegram-канале фрагмент, в котором Салтыкова назвала ее «выскочкой». В ответ на это знаменитость заявила, что разочаровалась в коллегe. Она отметила, что Салтыкова ей нравилась раньше.

Теперь выяснилось, что конфликт звезд произошел во время первого тура, когда Ольга Бузова исполняла свою песню «Водица», а вторая участница Алена Апина — хит «Летучий голландец». Взяв слово, Салтыкова изначально заострила внимание на длинном красном платье Бузовой. Она отметила, что наряд ей понравился, но звезда разочаровалась в поведении артистки.

«Когда я была молодой и сидели взрослые артисты, мне было страшно на них посмотреть. Так мы стеснялись, уважали и говорили на «Вы». Изменилось время», — заявила Салтыкова.

Большинство интернет-пользователей в комментариях под выпуском раскритиковали саму Салтыкову. По их мнению, знаменитость «отвратительно себя вела» на шоу.

«В итоге выскочкой оказалась Салтыкова»; «Салтыковой надо поучиться у Бузовой, как вести себя на развлекательном шоу. Злобе и зависти тут не место», — написали зрители.

В июне Салтыкова устроила публичный скандал с телеведущей Викторией Боней, интервью которой должна была давать на шоу «Злые языки». Артистка обвинила ведущую в провокации после одного из вопросов.

Ранее сообщалось, что на концерт Глюкозы без объяснения причин не пустили часть слушателей.

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