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Гузееву обозвали «злой теткой» в эфире Первого канала

Гостья шоу «Давай поженимся!» Анна назвала телеведущую Гузееву злой теткой

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Гостья шоу «Давай поженимся!» Анна Пархатская назвала Ларису Гузееву «злой теткой», так как не смогла найти мужа на передаче. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

33-летняя мать пятерых детей Пархатская стала участницей шоу «Давай поженимся!», поскольку мечтает родить шестого ребенка. У Пархатской трое сыновей от избивавшего ее экс-супруга, а также двойняшки от иностранца из Тайланда, который просил ее сделать аборт.

Выросшая в детском доме женщина зарабатывает на жизнь тем, что пишет стихи и делает вещи на заказ. Она продемонстрировала свое творчество в эфире «Давай поженимся!», но была раскритикована Гузеевой. Телеведущая заявила, что Пархатская пишет стихи на «пещерном уровне», и посоветовала ей заняться образованием, а не думать о рождении шестого ребенка.

«Вы своей желчностью, этой энергетикой делаете людям больнее и хуже! Лучше быть тупым блогером, чем такой злой теткой, как вы!» — возмутилась гостья передачи в эфире.

На шоу «Давай поженимся!» Пархатская выбрала в качестве жениха мужчину по имени Юрий, который отказался строить с ней отношения и сравнил ее прошлое с «дремучим лесом». Гостья передачи посчитала, что ей отказали из-за того, что Гузеева «обесценила» ее. Сама ведущая уверена, что правдиво рассказала историю женщины в эфире.

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