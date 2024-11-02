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Звезда «Субстанции» стала персоной месяца на российском стриминге

Кинопоиск: в октябре россияне больше всего интересовались актрисой Маргарет Куолли

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Blacksmith

Американская актриса Маргарет Куолли стала самой популярной персоной октября на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Узнать больше о девушке, сыгравшей клона Сью из нового боди-хоррора Корали Фаржа «Субстанция», захотели 80 тысяч пользователей.

Кроме того, зрители интересовались фильмографией Джейсона Стэйтема, сыгравшего в боевике «Пчеловод» — его карточку посетило 60 тысяч пользователей за месяц. Третье место по числу просмотров страницы актера занял Павел Прилучный, который недавно исполнил главную роль в сериале «Жизнь по вызову». На страницу российского актера заглянули 54 тысячи зрителей.

Самыми рецензируемыми фильмами в сентябре стали картина «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, «Субстанция» и американская лента с российскими актерами Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым «Анора».

«Анора» и «Субстанция» заработали в официальном отечественном прокате свыше 1,1 млн и 3,6 млн долларов соответственно.

Накануне «Газета.Ru» разобрала, какие отсылки к мировому кинематографу есть в «Субстанции».

Ранее фильм «Анора» про стриптизершу и сына русского олигарха стал фаворитом гонки за «Оскар».

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