Общественники услышали ненависть к России в последнем альбоме «Касты»

Активисты движения «Ветераны России» попросили проверить на экстремизм последний альбом группы «Каста» — «Новинки зарубежного рэпа». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Общественники считают, что в альбоме слишком много ненависти к России и лозунгов в поддержку Украины. В частности, вопросы вызвали строчки в треке «Эмигрант-эмигранту», где исполнители фактически признаются в том, что перечисляют деньги ВСУ, и призывают это делать своих слушателей.

Еще в сентябре Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к последнем альбому «Касты» из-за наличия в песнях «недостоверных сведений». При попытке открыть его через поисковые сервисы стало появляться уведомление о блокировке РКН. В «Яндекс Музыке» после этого пояснили, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к сборнику песен.

Сами рэперы уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине и сейчас активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ. Во время выступлений музыканты разворачивают сине-желтые флаги и скандируют проукраинские лозунги, отметил канал.

SHOT писал, что один из лидеров группы — Влади — еще в 2022 году выставил на продажу свою трехкомнатную квартиру в Ростове площадью почти 100 квадратных метров за 20 млн рублей, но смог продать ее лишь в 2023-м со скидкой около 5 млн. Также в России у рэпера осталась компания «Респект Продакшн», которая погрязла в долгах и судебных исках. У других участников группы пока что еще осталась недвижимость в России, однако исполнители сильно задолжали за коммунальные услуги.

Ранее в России разработали сервис для выявления экстремистов в соцсетях.