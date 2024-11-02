Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Общественники услышали ненависть к России в последнем альбоме «Касты»

SHOT: последний альбом группы «Каста» просят проверить на экстремизм

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Активисты движения «Ветераны России» попросили проверить на экстремизм последний альбом группы «Каста» —  «Новинки зарубежного рэпа». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Общественники считают, что в альбоме слишком много ненависти к России и лозунгов в поддержку Украины. В частности, вопросы вызвали строчки в треке «Эмигрант-эмигранту», где исполнители фактически признаются в том, что перечисляют деньги ВСУ, и призывают это делать своих слушателей.

Еще в сентябре Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к последнем альбому «Касты» из-за наличия в песнях «недостоверных сведений». При попытке открыть его через поисковые сервисы стало появляться уведомление о блокировке РКН. В «Яндекс Музыке» после этого пояснили, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к сборнику песен.

Сами рэперы уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине и сейчас активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ. Во время выступлений музыканты разворачивают сине-желтые флаги и скандируют проукраинские лозунги, отметил канал.

SHOT писал, что один из лидеров группы — Влади — еще в 2022 году выставил на продажу свою трехкомнатную квартиру в Ростове площадью почти 100 квадратных метров за 20 млн рублей, но смог продать ее лишь в 2023-м со скидкой около 5 млн. Также в России у рэпера осталась компания «Респект Продакшн», которая погрязла в долгах и судебных исках. У других участников группы пока что еще осталась недвижимость в России, однако исполнители сильно задолжали за коммунальные услуги.

Ранее в России разработали сервис для выявления экстремистов в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами