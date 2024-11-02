Актриса, сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана», боролась с раком крови

Актриса из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лидия Ильина боролась с раком крови. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Кроме того, уточнило издание, у 77-летней актрисы были проблемы с сердцем.

Утверждается, что диагноз артистке поставили в июне 2024 года. Сначала Ильина передвигалась на коляске, а в последние месяцы не вставала с кровати. На днях ее состояние резко ухудшилось, добавил источник.

Ильину госпитализировали в Люберецкую областную больницу, но спасти ее уже не смогли.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года, окончила Музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле. С 2010 года актриса снималась в телесериалах, среди которых — «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие. Ее не стало 1 ноября.

Ранее стало известно, когда пройдет прощание с Лидией Ильиной.