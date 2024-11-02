Умерла бабушка Ералаша из «Слова пацана»

Скончалась актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

77-летней актрисы не стало 1 ноября. По предварительным данным, Ильина умерла из-за острой сердечной недостаточности.

Прощание с актрисой, по словам ее дочери Екатерины, пройдет 5 ноября.

«Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, ул. Карла Маркса, 90, поселок Красково. Кто хочет проводить — приходите», — цитируют женщину «Аргументы и факты».

Актрису похоронят на Люберецком кладбище.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года, окончила Музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле. С 2010 года актриса снималась в телесериалах, среди которых — «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие.

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