Участники «Миража» назвали кандидатов на свои роли в сериале о группе

Участники группы «Мираж» Алексей Горбашов и Екатерина Болдышева назвали желаемых кандидатов на свои роли в возможном сериале о группе. Своими соображениями на этот счет они поделились с «Газетой.Ru».

По словам лидера и музыканта группы «Мираж» Горбашова, его бы мог сыграть звезда сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация» Никита Кологривый.

«Я в молодости был такой же дерзкий, несносный и конфликтный», — сказал он.

По мнению Болдышевой, для достоверности образа певицу должна играть певица.

«Я не представляю, кто бы мог справиться лучше с этой ролью, чем Ирина Темичева. Она одновременно и певица и актриса, и точно знает, как сыграть эту роль», — уверена солистка.

Горбашов отметил, что часть материала сериала о группе «Комбинация» музыканты «Миража» посмотрели еще на стадии работы над фильмом, так как в начале фильма есть сюжет, в котором участвует группа «Мираж».

«Надо было согласовать и утвердить образы и песенный материал. Конечно, в фильме дана очень вольная трактовка событий того времени, начиная с того, что Бари Алибасов, с которым мы знакомы много лет, никогда не занимался концертами группы «Мираж», да и мы сами на себя в фильме совсем не похожи. Но не надо забывать, что это художественный фильм, и авторы имеют право фантазировать как им угодно», — говорит музыкант.

Он также подтвердил, что группа «Комбинация» появилась благодаря тому, что продюсер Александр Шишинин побывал на концерте «Миража».

«И загорелся идеей сделать девичью группу, он рассказывал об этом сам, когда мы с ним впервые встретились на совместных гастролях», — сказал Горбашов.

Накануне Алексей Горбашов рассказал, как коллектив вместе с их другом артистом Никитой Джигурдой едва не арестовали в Париже.

Ранее музыканты «Миража» рассказали о влиянии успеха их песни в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» на жизнь группы.