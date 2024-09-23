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Волочкова обвинила завистников в поджоге любимого банного комплекса

Балерина Волочкова назвала поджогом пожар в бане, где она отдыхала с Шаляпиным

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что пожар в банном комплексе «Место силы» в Московской области произошел из-за завистников хозяина объектов Николая. Ее слова передает «Пятый канал».

«Это просто был поджог завистников. Вот и все. Это просто мое мнение. Просто так баня гореть не может. У него отжали это место, он не стал идти на рожон и отвечать злом. Создал свое. Так и здесь оно не дало покоя», — уверила экс-солистка Большого театра.

Волочкова уточнила, что была в банном комплексе у Николая дважды: вместе со своим другом Прохором Шаляпиным и одна. До этого танцовщица отдыхала в других банях того же хозяина, пока мужчину оттуда «не выкинули». По словам танцовщицы, причиной стали заложенные Николаем на местности «артефакты, которые отвечали за справедливость». Балерина уверена, что теперь завистники пытаются отобрать у Николая новое место.

В конце июля Волочкова опубликовала обнаженные фотографии на ледяной купели. Артистка позировала, прикрывшись банным веником. Звезда рассказала, что окуналась в купель со своим котом.

Ранее Киркорова обязали выплатить Успенской 90 тысяч рублей за слова о «попрошайке».

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