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Стало известно о состоянии обошедшегося в миллионы памятника Глаголевой

К могиле Глаголевой продолжили нести цветы через 7 лет после ухода актрисы

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Телеграм-канал «NEWS.ru»

Журналистам стало известно о состоянии памятника Вере Глаголевой через 7 лет после ухода актрисы и режиссера. Об этом сообщает NEWS.ru.

Памятник на могиле звезды в августе 2019 года установил ее вдовец — миллиардер Кирилл Шубский. Возведение монумента обошлось ему в 12 млн рублей.

Помимо беседки, монумент звезде включает памятник, дорожки, лампы, металлические кресла, шаль и книгу со строками, написанными отцом Глаголевой. В 2024 году все дорожки территории могилы убраны, к портрету Глаголевой продолжают нести пышные букеты сухоцветов и живых цветов.

Веры Глаголевой не стало в 2017 году. Последние 10 лет жизни актриса боролась с раком желудка.

Накануне стало известно, что у разломавшего надгробие Маслякову вандала диагностирован аутизм.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как оскверняют могилы российских звезд.

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