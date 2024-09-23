Могила Александра Маслякова и Кирилл К., который осквернил ее

Привороты и дискотеки, целебные ритуалы и пьянки: как оскверняют могилы российских звезд Против разгромившего могилу Маслякова возбудили уголовное дело

Могилу легенды КВН Александра Маслякова разгромили — это сделал студент колледжа. Юноша заявил, что ведущий «недостоин там лежать», вырвал надгробный крест и разбросал цветы и фотографии. Студента задержали, против него завели уголовное дело. «Газета.Ru» — об этом и других случаях, когда на могилах российских звезд происходили странные действа, от пьянок до приворотных ритуалов.

22 сентября студент колледжа Кирилл К. осквернил могилу ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Согласно опубликованным в Telegram-каналах видео, молодой человек в синей толстовке и голубых джинсах унес деревянный крест с могилы Маслякова, после чего попытался скрыться с места преступления на самокате. Сбежать вандалу не удалось: он был задержан работниками кладбища и передан сотрудникам правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала Shot, перед тем как вырвать надгробный крест, молодой человек разбросал цветы и фотографии Маслякова, а также заявил пытавшимся остановить его посетителям кладбища, что ведущий КВН «недостоин тут лежать».

mk.ru сообщил, что Кирилл К. заранее готовился к разгрому могилы — некоторое время гулял по кладбищу, выжидал, пока рядом никого не будет — и лишь затем вырвал крест и отнес его к стене.

«Когда парня задержали, он начал кричать на сотрудников кладбища — дескать, они не имеют права его трогать», — передает издание слова очевидцев.

Против вандала было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 244 УК РФ о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Если Кирилла К. признают виновным, ему грозит грозит штраф в размере до 40 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Версия о том, что студент совершил акт вандализма в состоянии наркотического опьянения, не подтверждена. По данным SHOT, молодой человек страдал от психического расстройства и «тяжело воспринял смерть ведущего КВН».

Утром 23 сентября стало известно, что после допроса задержанный был переведен в психиатрическую больницу.

«Мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу в связи с обострением психического заболевания», — сообщило РИА Новости.

Инцидент на могиле Маслякова — далеко не самый странный из тех, что в последние годы случались на местах упокоения знаменитостей.

Привороты на могиле Жанны Фриске

close Могила Жанны Фриске Global Look Press

Могила певицы Жанны Фриске — одна из самых посещаемых на Николо-Архангельском кладбище. Зимой 2021 года местный охранник рассказал «Экспресс-Газете», что на могилу артистки часто приходят молодые девушки, которые проводят «странные обряды» с лепестками роз: «Постоят немножко, потом прям из кармана достают лепестки и бросают на могилу, втихаря, думают, что незаметно».

О том, что таким образом девушки делают «приворот», работник кладбища узнал от одной из посетительниц. Оказалось, что для ритуала, строго зимнего действа, нужны не только лепестки, но и снег с могилы звезды «Блестящих».

«[Спросила]: «Где тут у вас могила Фриске, на которой можно парня приворожить?» Мы подумали, что сумасшедшая какая-то, а она рассказала, что из Тулы ради этого приехала, показала даже инструкцию, что делать надо, там сказано, что как собранный снег растает, надо его в суп добавить парню. Мы эту девушку назад в Тулу и выпроводили, а потом вспомнили, что правда ведь — каждую зиму приходят и раскидывают лепестки», — рассказал он.

Лечебная земля с могилы Юлии Началовой

close Могила певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве, 2019 год «Газета.Ru»

Приходили за «чудом» не только к Фриске, но и к Юлии Началовой. Через несколько дней после похорон на Троекуровском кладбище стали собираться люди, которые утверждали, что заряженные на могиле певицы кремы и вода обладают чудодейственными свойствами — лечат подагру и диабет, борются с сепсисом и заживляют раны. Масла в огонь подлили работники кладбища, заявившие журналистам «Дни.Ру», что дубовый крест на могиле звезды замироточил.

После того, как о «чудесах» заговорили на телевидении, поклонники артистки потребовали причислить ее к лику святых, а в нескольких регионах России начались продажи паломнических туров на могилу Началовой. Родственники певицы пригрозили недобросовестным туроператорам судебными разбирательствами, и вскоре «паломничества» к могиле сошли на нет. Капли с «мироточащего» креста, как выяснилось впоследствии, были смолой, выступившей из дерева под воздействием температур.

Дискотеки на могиле Юрия Шатунова

close Могила Юрия Шатунова Павел Бедняков/РИА Новости

Могила Юрия Шатунова с первых дней после захоронения стала местом паломничества фанатов «Ласкового мая», однако далеко не все скорбящие вели себя на кладбище адекватно. В июле 2022 года сторож Троекуровского пожаловался журналистам, что поклонники артиста позволяют себе шуметь — включают на полную громкость хиты Шатунова, поют и танцуют прямо у могилы. Особо возмутили охранника посетители, которые непосредственно контактировали с местом упокоения артиста, — и все это ради селфи.

«Некоторые граждане, например, приходят — и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи», — передает слова сторожа «СтарХит».

Пожар на могиле Юрия Хоя

close Мой и твой Воронеж' class="item-image" loading="lazy"> Последствия пожара на могиле Клинских Юрия Николаевича (Хоя) Телеграм-канал Мой и твой Воронеж

Могила лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя (наст. имя. — Юрий Клинских) в Воронеже неоднократно страдала от действий вандалов: на месте захоронения устраивались пьяные дебоши с песнями и плясками, из-за чего памятник музыканту меняли уже четыре раза. В 2015 году дочь Хоя Ирина обратилась к поклонникам группы с просьбой вести себя скромнее — «не драться и не устраивать застолья» на могиле отца.

«Я прошу фанатов папы достойно вести себя на могиле папы, не буянить, а по-человечески почтить его память», — цитирует ее слова «РИА Воронеж».

6 июня 2024 года Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» сообщил, что на могиле Хоя случился пожар. В мэрии города предположили, что причиной возгорания могла стать непотушенная свеча или лампада, однако члены группы «Сектор газа» выразили уверенность, что пожар был устроен вандалами.

«Нам очень хотелось бы верить, что все произошедшее — случайность, но ряд фактов указывает на то, что за случившимся в ночь с 5 на 6 июня на Левобережном кладбище Воронежа стоял(-и) злоумышленник(-и)», — говорится в заявлении группы.

Свастика на могиле Михаила Горшенева

close Могила Михаила Горшенева Global Look Press

В апреле 2024 года вандалы разгромили могилу лидера рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», неизвестные разбросали цветы, разбили плиты с лампадками и нарисовали свастику на памятнике с портретом музыканта.

После инцидента фанаты «КиШа» несколько дней дежурили на кладбище, а также создали петицию с просьбой установить камеры наблюдения и обеспечить патрулирование вокруг могилы Горшенева. Спустя несколько дней их просьба была удовлетворена в двойном объеме: системы видеонаблюдения были установлены не только около могилы «Горшка», но и над местом захоронения другого легендарного музыканта — лидера группы «Кино» Виктора Цоя, который также похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.