У разломавшего надгробие Маслякову вандала диагностирован аутизм

Вандал, разломавший надгробие Маслякова, с детства живет с диагнозом аутизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

«Задержанный за повреждение могилы Маслякова молодой человек 2004 года рождения является инвалидом 1-й группы с детства с диагнозом аутизм. В настоящее время он госпитализирован в психиатрическую больницу №1 «Алексеевская», — сообщили источники агентства.

Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. В 2022 году у него обнаружили рак легких, после чего ведущий покинул КВН. В последнее время его заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего программы на 2024 год.

До этого стало известно о состоянии могилы телеведущего Александра Маслякова после разгрома.

22 сентября вандал Кирилл К. вырвал надгробный крест, разбросал цветы и фотографии.

Ранее онколог объяснил быстрое развитие рака у Маслякова.