Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алсу, Серябкина и Басков рассказали об одержимых фанатах

Певица Серябкина призналась, что нанимала охранника из-за преследователей

close
Андрей Калмыков/Звук

Российские звезды рассказали о своих одержимых фанатах на десятой презентации новых песен артистов «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба сервиса.

Певица Ольга Серябкина призналась, что из-за преследователей нанимала охранника.

«Я когда чувствую, что человек ведет себя как сталкер, то обрываю все на корню. У меня был период, когда со мной ходил охранник «не для понтов». Многие двигаются с «классными ребятами» для имиджа, у меня не так. Это была необходимость», — сказала она.

close
Андрей Калмыков/Звук

Встречи с неадекватными мужчинами были и у певицы Алсу.

«У меня были ситуации с мужчинами ненормальными, которые немножко маниакально относились к моим песням. Такое было пару раз, но было страшно. В основном мои поклонники очень добрые и душевные люди. Мне кажется, что моя музыка притягивает именно таких», — размышляет звезда.

Присутствовавший на презентации эстрадный исполнитель Николай Басков заявил, что когда-то поклонники стояли у него под окнами.

«Я же был тогда для всех принцем из Шрэка. Вы не забывайте, что я 25 лет на сцене», — напомнил он.

Басков отметил, что фанатская любовь иногда начинала пугать.

«Люди спали под окнами, стояли около дома, гонялись по городу после концерта на машине. Я столкнулся с этой безумной любовью. И с одной стороны, это было прекрасно, а с другой — очень опасно», — заключил он.

Накануне Анна Семенович пожаловалась на сталкера.

Ранее о сталкере рассказала солистка «Миража».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами