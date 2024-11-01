Алсу, Серябкина и Басков рассказали об одержимых фанатах

Российские звезды рассказали о своих одержимых фанатах на десятой презентации новых песен артистов «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба сервиса.

Певица Ольга Серябкина призналась, что из-за преследователей нанимала охранника.

«Я когда чувствую, что человек ведет себя как сталкер, то обрываю все на корню. У меня был период, когда со мной ходил охранник «не для понтов». Многие двигаются с «классными ребятами» для имиджа, у меня не так. Это была необходимость», — сказала она.

close Андрей Калмыков/Звук

Встречи с неадекватными мужчинами были и у певицы Алсу.

«У меня были ситуации с мужчинами ненормальными, которые немножко маниакально относились к моим песням. Такое было пару раз, но было страшно. В основном мои поклонники очень добрые и душевные люди. Мне кажется, что моя музыка притягивает именно таких», — размышляет звезда.

Присутствовавший на презентации эстрадный исполнитель Николай Басков заявил, что когда-то поклонники стояли у него под окнами.

«Я же был тогда для всех принцем из Шрэка. Вы не забывайте, что я 25 лет на сцене», — напомнил он.

Басков отметил, что фанатская любовь иногда начинала пугать.

«Люди спали под окнами, стояли около дома, гонялись по городу после концерта на машине. Я столкнулся с этой безумной любовью. И с одной стороны, это было прекрасно, а с другой — очень опасно», — заключил он.

Накануне Анна Семенович пожаловалась на сталкера.

Ранее о сталкере рассказала солистка «Миража».