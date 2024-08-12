Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солистка «Миража» пожаловалась на сталкера

Солистку «Миража» Болдышеву преследовал поклонник, возмущенный ее фотографиями

close
100%
Пресс-служба Группы «Мираж»

Солистка поп-группы «Мираж» Екатерина Болдышева пожаловалась на сталкера. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам Болдышевой, навязчивому поклоннику не понравились несколько ее фотографий, размещенных на официальном сайте и в соцсетях.

«Я была с ним не знакома, никогда его не видела, и я не знаю, с какой стати он решил, что может от меня что-то требовать. Вообще не понимаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он стал настойчиво требовать их удалить. Он звонил, писал сообщения, обрывал мой телефон, телефон Алексея (Алексей Горбашов — лидер и гитарист группы «Мираж», муж Екатерины. — ред.)», — вспоминает она.

Мужчина звонил с разных номеров и своими звонками практически заблокировал телефоны Горбашова и Болдышевой.

«Потом он каким-то образом нашел телефоны нашего директора, музыкантов, моей мамы, моих родственников и знакомых и целыми днями трезвонил им. И параллельно с этим он плодил в соцсетях странички от моего имени, при том что у меня никогда не было аккаунтов в интернете. Весь этот кошмар продолжался на протяжении нескольких месяцев, а потом он резко куда-то пропал», — говорит певица.

Накануне лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов раскритиковал Олимпиаду в Сочи.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян преследует сталкер, одержимый звездами «Американской истории ужасов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами