Солистка «Миража» пожаловалась на сталкера

Солистка поп-группы «Мираж» Екатерина Болдышева пожаловалась на сталкера. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам Болдышевой, навязчивому поклоннику не понравились несколько ее фотографий, размещенных на официальном сайте и в соцсетях.

«Я была с ним не знакома, никогда его не видела, и я не знаю, с какой стати он решил, что может от меня что-то требовать. Вообще не понимаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он стал настойчиво требовать их удалить. Он звонил, писал сообщения, обрывал мой телефон, телефон Алексея (Алексей Горбашов — лидер и гитарист группы «Мираж», муж Екатерины. — ред.)», — вспоминает она.

Мужчина звонил с разных номеров и своими звонками практически заблокировал телефоны Горбашова и Болдышевой.

«Потом он каким-то образом нашел телефоны нашего директора, музыкантов, моей мамы, моих родственников и знакомых и целыми днями трезвонил им. И параллельно с этим он плодил в соцсетях странички от моего имени, при том что у меня никогда не было аккаунтов в интернете. Весь этот кошмар продолжался на протяжении нескольких месяцев, а потом он резко куда-то пропал», — говорит певица.

Накануне лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов раскритиковал Олимпиаду в Сочи.

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