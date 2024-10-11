ФБР вернуло картину Моне, которую украли нацисты

Пастель художника Клода Моне, которую украли нацисты у еврейской пары во время Второй мировой войны, была возвращена потомкам семьи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальные лица.

«В 1940 году нацисты конфисковали их (еврейской семейной пары. — «Газета.Ru») имущество, в том числе семь других произведений искусства, а пастель приобрел нацистский торговец», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что картина Моне, которую художник написал примерно в 1865 году, впоследствии «исчезла» в 1941 году. Агенты ФБР предприняли расследование кражи пастели в 2021 году. Сделано это было после того, как Комиссия по похищенным произведениям искусства в Европе связалась с властями по поводу пастели.

По данным The Guardian, организация установила, что торговец произведениями искусства из Нового Орлеана приобрел пастель в 2017 году, после чего перепродал ее частным коллекционерам два года спустя.

Таким образом, как сообщает ФБР, пастель была выставлена на продажу в художественной галерее Хьюстона, штат Техас, в 2023 году.

Тогда агенты ФБР вместе с детективами полиции Нью-Йорка связались с владельцами пастели, которые не знали о ее происхождении, и объяснили, что предмет искусства был украден у настоящих владельцев.

В результате владельцы на добровольной основе передали пастель Моне властям, а также отказались от своих прав на собственность. Работа была возвращена внучкам истинных хозяев, Хелен Лоу и Франсуазе Парлаги.

Ранее Италия вернула Канаде украденную фотографию Черчилля.