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Италия вернула Канаде украденную фотографию Черчилля

Италия передала Канаде украденную в 2022 году фотографию Черчилля

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imago stock&people/Global Look Press

Италия передала Канаде знаменитую фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает телеканал СВС.

По данным телеканала, снимок 1941 года был украден из вестибюля отеля Fairmont Château Laurier в канадской Оттаве в августе прошлого года, был обнаружен в Италии.

По данным телеканала, эта фотография должна быть официально передана канадским правительственным чиновникам в Риме в конце сентября, после чего ее вернут в отель.

В результате в посольстве Канады в Италии генерал-лейтенант, командующий управлением карабинеров по охране культурного наследия Франческо Гаргаро передал ее превосходительству послу Канады в Италии Элиссе Голберг.

Знаменитый портрет хмурого Уинстона Черчилля под названием «Рычащий лев» был подарен отелю Fairmont Chateau Laurier в Оттаве канадским фотографом армянского происхождения Юсуфом Каршем. Этот снимок был сделан Каршем после выступления лидера в канадском парламенте в 1941 году. Фотография стала символом британского неповиновения во Второй мировой войне.

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