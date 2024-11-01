Лолита сравнила свою «отмену» с тюрьмой: «Может, мне в шансон перейти?»

Певица Лолита Милявская на шоу «Кстати» на VK Видео призналась, что жизнь разделилась на до и после на фоне запретов ее выступлений из-за скандала с «голой вечеринкой». Фрагмент программы предоставили «Газете.Ru».

«Вот я 7 месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: «Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?» Будто 7 месяцев на нарах малявы писала», — поделилась певица.

Милявская подчеркнула, что сейчас ее концерты разрешены не во всей регионах России. Ей запрещено выступать в Подмосковье. Певица порадовалась, что успела провести концерт в Минеральных водах до того, как стала там персоной нон грата.

«Повезло больше Уралу, Сибири», — отметила Лолита.

Также исполнительница назвала себя «святой» по сравнению с другими звездами мирового шоу-бизнеса.

«По сравнению с Джей Зи и Пи Дидди, я вообще не родилась. Считаю, что я еще не совершила ничего такого, чтобы мной заинтересовались основательно», — заявила она.

Выпуск шоу «Кстати» с Лолитой выйдет на VK Видео 1 ноября в 12:00.

В конце сентября калужский минкульт заступился за Лолиту Милявскую. В пресс-службе ведомства заявляли, что нет причин отменять концерт певицы в Калуге, поскольку артистка не входит в реестр иноагентов. А также она неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддерживала СВО.

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