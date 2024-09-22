Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калужский минкульт заступился за Лолиту Милявскую

Минкульт Калужской области отказался отменять концерт певицы Лолиты Милявской

close
Анна Чеченкова

Минкульт Калужской области ответил на просьбу жительницы региона с требованием отменить концерт Лолиты Милявской в Калуге.

Свое обращение женщина под именем Ольга оставила под постом губернатора Калужской области. Она призвала, «убрать» Лолиту Милявскую, поскольку считает артистку «недостойной» выступать на калужской сцене.

«Как так можно везти в наш город так называемую певицу, которая неоднократно себя дискредитировала? Про «голую» вечеринку я вообще молчу, о ней слышал глухой и видел слепой. Она уже и после этого успела «отметиться» в скандалах. Зачем нам она?» — написала интернет-пользовательница.

В комментариях ей ответила пресс-служба Минкульта Калужской области, подтвердив, что артистка планирует выйти на сцену в Калуге в ноябре.

«Отношение к ней со стороны зрителей часто бывает неоднозначным, однако стоит отметить, что артистка не входит в реестр иноагентов и неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддержке СВО», — заявили в ведомстве.

Ранее суд отказал Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами