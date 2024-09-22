Калужский минкульт заступился за Лолиту Милявскую

Минкульт Калужской области ответил на просьбу жительницы региона с требованием отменить концерт Лолиты Милявской в Калуге.

Свое обращение женщина под именем Ольга оставила под постом губернатора Калужской области. Она призвала, «убрать» Лолиту Милявскую, поскольку считает артистку «недостойной» выступать на калужской сцене.

«Как так можно везти в наш город так называемую певицу, которая неоднократно себя дискредитировала? Про «голую» вечеринку я вообще молчу, о ней слышал глухой и видел слепой. Она уже и после этого успела «отметиться» в скандалах. Зачем нам она?» — написала интернет-пользовательница.

В комментариях ей ответила пресс-служба Минкульта Калужской области, подтвердив, что артистка планирует выйти на сцену в Калуге в ноябре.

«Отношение к ней со стороны зрителей часто бывает неоднозначным, однако стоит отметить, что артистка не входит в реестр иноагентов и неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддержке СВО», — заявили в ведомстве.

Ранее суд отказал Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента.