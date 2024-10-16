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Волочкова о запрете провозить алкоголь на Мальдивы: «У меня таких проблем нет»

Волочкова заявила, что ее не беспокоит запрет провоза алкоголя на Мальдивы

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на недавнюю новость о том, что россияне придумывают различные схемы ради провоза алкоголя на Мальдивы. Ее слова передает Life.

«У меня нет таких проблем, какие указаны в новости. [Алкоголь] забирают прямо на границе и оставляют благородно в сейфах, где потом туристы могут забрать обратно и увезти с собой в Москву или куда-то, откуда летят», — сообщила танцовщица.

По словам Волочковой, ее не беспокоит запрет на ввоз алкоголя на Мальдивы, поскольку сейчас она не пьет спиртные напитки.

До этого Telegram-канал Shot раскрыл схемы, которые придумывают российские туристы ради того, чтобы провезти алкоголь на Мальдивы. По информации канала, россияне используют мягкие канистры, детский сок, тары из-под шампуня, а также пакеты для жидкостей, которые в аэропорту считываются как одежда.

На Мальдивы запрещен ввоз любого алкоголя в любых объемах. Кроме того, по местным законам туристы могут употреблять спиртные напитки только в специально отведенных местах. Как правило, это отели по системе «все включено», а также бары на их территориях.

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