Бывшая возлюбленная Стаса Пьехи раскрыла отношения с певцом после расставания

Бывшая возлюбленная Стаса Пьехи, актриса Ника Здорик, призналась в беседе с mk.ru, что не поддерживает связь с артистом.

«Это такое категоричное решение с обеих сторон. Так просто спокойней на сегодняшний день», — рассказала актриса.

Здорик призналась, что это лето стало для нее «судьбоносным» во многих аспектах, включая личную жизнь. Артистка уточнила, что пока не хочет раскрывать подробностей своих романов. Артистка также посоветовала не верить домыслам из сети.

«Сегодня, например, мы должны были прийти с моим другом Марком Богатыревым. Мы с ним из одного города, из одного театра, росли вместе. И я уверена, что если бы он пришел, нам бы тут же роман приплели», — отметила артистка.

Слухи о романе Пьехи и Здорик появились еще осенью 2022 года, когда артистка опубликовала в соцсетях совместное фото. Артисты не отвечали на вопросы о личной жизни, а также не подтверждали свои отношения. Позже Здорик рассказала, как познакомилась с исполнителем. Актриса призналась, что в тот момент устала от отношений и не планировала начинать новые, но общение со Стасом Пьехой переросло в роман. По словам знаменитости, их никогда не смущала разница в возрасте — певец старше актрисы на 21 год. Они расстались в мае 2023 года.

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