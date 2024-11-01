Сплетничавшую о Пугачевой певицу выгнали с модной премии в Москве

Певицу и светскую львицу Алену Кравец не пустили на торжественную церемонию модной премии в Москве из-за наряда. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, одна из сотрудниц попросила Кравец покинуть зал, как только певица появилась на мероприятии. Знаменитость выполнила требование женщины, а в последующей беседе с журналистами назвала инцидент «кошмаром».

Кравец пришла на мероприятие в кожаном мини-платье, которое подчеркивало ее грудь. Также, отмечает mk.ru, светская львица оказалась на церемонии без нижнего белья. В разговоре с журналистами она призналась, что любит «чувствовать себя свободно».

«Я одеваюсь так, как считаю нужным. <...> Мне даже с сердцем плохо становится, когда я белье надеваю», — пояснила певица.

Недавно Пугачева призналась в любви к сплетням о своей семье после того, как в сети завирусились высказывания Алены Кравец о ее отношениях с Галкиным.

В беседе с aif.ru Кравец выразила мнение, что Пугачева боится супруга. Светская львица предположила, что Примадонна продолжает отношения с юмористом из-за денег, детей и страха остаться одной в чужой стране.

Ранее стало известно, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) побывал в Украинском музее в Нью-Йорке.