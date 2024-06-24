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Приставы разыскивают Дмитрия Дюжева

«Звездач»: актер Дмитрий Дюжев задолжал 21 тыс. рублей за ЖКХ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Приставы разыскивают актера Дмитрия Дюжева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, Дюжев оказался в списке должников – он не оплатил счета за газ, электроэнергию и отопление. Всего артист должен 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Также у актера нашли задолженность в 21 тысячу 143 рубля 64 копейки за ЖКХ. Всего сумма его долга составляет около 44 тысяч рублей.

Дюжев дебютировал в кино в 2000 году в фильме Александра Атанесяна «24 часа». Он получил известность по роли бандита Саймона в «черной комедии» Алексея Балабанова «Жмурки». В его фильмографии более 80 проектов.

Дюжев играл в таких картинах, как «Бригада», «Вербное воскресенье», «Остров», «Мне не больно», «Каникулы строгого режима», «Мамы», «Временно недоступен», «Бременские музыканты», «Изгой».

В 2018 году Дюжев стал заслуженным артистом России.

В феврале 2024-го Дмитрий Дюжев объяснил критические высказывания Никиты Кологривого его незрелостью. Он также назвал коллегу замечательным актером и признался, что ему очень понравилась работа коллеги в сериале «Слово пацана».

Дюжев посоветовал артисту учиться у более опытных коллег, которым удалось достичь небывалых вершин в актерском мастерстве.

Ранее бывший муж Лерчек ответил на слухи о выписке блогерши из квартиры.

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