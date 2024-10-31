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45-летний Марк Тишман раскрыл, что помогает ему выглядеть молодо

Певец Тишман рассказал, что молодо выглядеть ему помогает спорт

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман в интервью lady.mail.ru рассказал, что помогает ему сохранять молодость. По его словам, главное придерживаться «принципа золотой середины».

«Когда я смотрю на одних своих друзей, то думаю, что если бы вел такой образ жизни, как они, то уже бы умер, — настолько много вредного они себе позволяют. Другие же приятели вызывают у меня противоположные эмоции: считаю их ну слишком уж рьяными зожниками. Для меня этот подход скучен», — поделился артист.

Он признался, что не сидит на диетах, но с одной оговоркой: «если накануне вечером позволил себе лишнего, потом стоит себя попридержать».

Также певец сообщил, что регулярно посещает спортзал и часто ходит пешком.

3 ноября состоится премьера «Шоу Аватар», в котором Тишман уже третий год является бессменным членом жюри.

В новом сезоне на сцене выступят 12 цифровых аватаров — героев сказок и мифов. Среди них — Сирена, Царевна-лягушка, Шамаханская царица, Жар-Птица, Карабас-Барабас, Страшила, Домовенок, Серый волк, Кошка Фараона, Дриада, Медуза Горгона и Перун. От реальных участников — их физических хозяев — им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звезд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.

Ранее Марк Тишман ответил на слухи о романе с Юлией Паршутой.

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