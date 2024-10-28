«Ярко, феерично и незабываемо»: на НТВ премьера третьего сезона высокотехнологичного «Шоу Аватар»

Премьера третьего сезона интригующего «Шоу Аватар» состоится 3 ноября в 20:20. В новом сезоне на сцене выступят 12 цифровых аватаров – героев сказок и мифов. Среди них – Сирена, Царевна-лягушка, Шамаханская царица, Жар-Птица, Карабас-Барабас, Страшила, Домовенок, Серый волк, Кошка Фараона, Дриада, Медуза Горгона и Перун. От реальных участников – их физических хозяев – им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звезд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.

Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров. В роли звездных членов жюри по традиции выступят певец Сергей Лазарев, шоумен Тимур Батрутдинов и певец Марк Тишман. Впервые к ним присоединятся певица Мари Краймбрери и телеведущая Лера Кудрявцева.

В новом сезоне правила «Шоу Аватар» останутся неизменными. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации на выбывание окажутся три цифровых героя – по одному из каждой группы.

У членов жюри будет три попытки, чтобы раскрыть личность одного из трех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым аватаром, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующий выпуск. Если же звездные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим: таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше.

Как и в прошлом сезоне, будет действовать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и не будут пересекаться во время репетиций и съемок, а сопровождать их от дома и до съемочного павильона будут охранники.

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«Обманывайте нас так, как только сможете»

Своими ожиданиями от третьего сезона поделились члены жюри.

«Шоу Аватар» – это что-то невообразимое, непривычное для российского телевидения! Я в восторге от того, что снова присоединюсь к проекту в качестве члена жюри! Поражает и техническая сторона проекта, и таланты участников! Надеюсь, что в новом сезоне мы увидим и хорошо знакомых артистов в неожиданных образах, и молодых звезд отечественной эстрады! Участникам хочется пожелать: не бойтесь экспериментов, позвольте аватару — вашему цифровому альтер эго — действовать за вас, вести вас к победе! Разгадать, кто скрывается за аватаром, с каждым сезоном становится все сложнее, участники маскируются все лучше и лучше. Впрочем, я надеюсь, что интуиция поможет мне узнать коллег», — поделился своими ощущениями Сергей Лазарев.

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Тимур Батрутдинов уверен, третий сезон «Шоу Аватар» будет ярким, фееричным и незабываемым, впрочем, как и предыдущие два сезона.

«Самое главное, что отличает нас от других шоу – это атмосфера, которая создается участниками, ведущим и жюри. Конечно, жаль, что в новом сезоне не будет Емели! Из-за того, что я сразу узнал в нем Гарика Харламова, он спел всего одну песню. До сих пор не могу себе этого простить! Аватарам хочется пожелать: обманывайте нас так, как только сможете! И не бойтесь экспериментировать! Ну а я, в свою очередь, бережно собрал все ошибки двух сезонов и с трепетом несу их в третий сезон! До встречи, дорогой зритель, мне понадобится ваша помощь!» — заявил он.

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Певица Мари Краймбрери рассказала, что она хорошо понимает участников шоу, ведь когда-то она сама выступала в костюме Леопарда в шоу «Маска» и скрывала свою личность.

«Мне интересно было оказаться в роли жюри на этом проекте. В «Шоу Аватар» есть свои особенности: мы видим проекцию героя и не можем даже примерно предположить, какого роста человек. Догадываться можно по голосу и по манере общения. Для меня это однозначно увлекательный квест, который мы проходим вместе с Сергеем Лазаревым, Лерой Кудрявцевой, Тимуром Батрутдиновым и Марком Тишманом. Я принимала участие в шоу «Маска» в роли Леопарда и поэтому знаю, что такое находиться по ту сторону: когда ты на несколько месяцев становишься персонажем, пытаешься не выдавать себя. У меня, к слову, плохо получалось скрываться, поэтому я восхищаюсь теми, кому это удается. Теперь в «Шоу Аватар» я на месте жюри. Это по-другому: сложно, но очень интересно», — рассказала она.

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Как рассказала Лера Кудрявцева, первый съемочный день получился яркий, смешной и неожиданный для нее.

«Посмотрев выступления наших прекрасных аватаров, я поняла, что узнала абсолютно всех. Ни секунды не сомневалась в том, кто есть кто. И какого же было мое удивление, когда я осознала, что на самом деле не знаю ничего, потому что выяснилось, что все совсем не так просто, как мне казалось. «Шоу Аватар» — это очень весело и дико интересно. Нас путают очень искусно, отгадать, честно признаюсь, невероятно сложно. Но эта музыкальная головоломка мне безумно нравится», -— рассказала она.

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«Все очень наворочено»

«Когда мне поступило предложение принять участие в «Шоу Аватар», я не раздумывал ни секунды. Я в восторге от супертехнологий, которые используют для создания цифровых аватаров, и от новых возможностей в моей жизни. Чтобы привести своего аватара в движение, нужно было облачиться в специальный костюм. Я раньше никогда не задумывался, насколько сложно находиться внутри 3D-пространства, а теперь удалось попробовать все на себе. Шоу делает большая команда, все очень наворочено. Моему персонажу - Человеку-амфибии передавались движения моего тела, мимика. Это невероятно! Удивили, просто удивили! А еще меня подкупил роскошный репертуар. Мало где на телевидении мне бы удалось исполнить эти песни», — поделился своими впечатлениями от «Шоу Аватар» участник первого сезона Александр Шоуа.

Ему вторит участник первого сезона проекта, Алексей Чумаков: «Когда продюсеры впервые рассказали мне о «Шоу Аватар», то поначалу было сложно представить, как именно все будет происходить. Проект очень необычный, зрелищный, и невероятно сложный технически: жюри и зрители видят цифровых героев в режиме реального времени, ничего не дорисовывается на постпродакшене. Поначалу я хотел выбрать для себя женский образ, чтобы запутать судей еще сильнее, но мне не разрешили. Остановил свой выбор на Лешем – маленьком и зеленом – своей полной противоположности. Я принимал участие во многих телешоу, но здесь мне было проще всего физически: аватар уже одет, обут, с прической и в гриме, а мне достаточно было просто надеть на себя костюм для захвата движения и управлять готовым персонажем. Репертуар мы выбирали вместе с музыкальными редакторами. Перед нами стояла задача подобрать такой тембр, чтобы меня тут же не разоблачили. Я успел спеть бас-баритоном, тенором, альтом, ну и, когда понял, что жюри в шаге от того, чтобы меня раскрыть, решил не скрываться и исполнить композицию своим голосом».

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Технологии будущего

Благодаря технологиям захвата движения (Motion Capture) любимые с детства герои сказок, мифов и былин получат новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.

Сам костюм с датчиками весит около 150 грамм, а с учетом шлема и телефона не больше 500 грамм. Чтобы аватар ожил, каждый участник шоу надевает на себя мокап-костюм и с помощью технологий захвата движений и face-трекинга перевоплощается в своего персонажа. Более 30 датчиков считывают малейшие движения и передают их цифровому двойнику. Эта технология позволяет жюри и ведущему общаться с аватаром в режиме реального времени.

Каждый из 12 аватаров по-своему технологически сложен. Например, у Царевны-лягушки витиеватый узор на голове и светящиеся в темноте прозрачные волосы. Каждое из четырех ушек подвижно, а большие, абсолютно бездонные глаза получились невероятно реалистичными. Сказочная Жар-птица полностью оправдывает свое название: этот персонаж в шоу не только сияет ярче всех, но и является обладателем внушительных крыльев с анимированными полупрозрачными перьями, отрисованными вручную.

Нимфа-покровительница деревьев Дриада удивит зрителей сложной объемной текстурой лиан в своем образе, а мифическая Сирена – тысячами чешуек на коже разного размера, переливающихся всеми оттенками морской стихии. Знакомый всем с детства очаровательный Домовенок – обладатель огромной копны непослушных волос, двигающейся в такт с аватаром, а над яркими завитками бороды сказочного злодея Карабаса-Барабаса работали настоящие виртуальные барберы.

Новый сезон «Шоу Аватар» стартует 3 ноября в 20:20 в эфире телеканала НТВ.

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