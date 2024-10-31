Дина Саева подписала первый контракт с музыкальным лейблом

Популярная блогер и модель Дина Саева объявила, что подписала первый контракт с музыкальным лейблом. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба звезды.

Девушка поделилась новостью со сцены PR Бранч 2024, организованном лейблом Rocket Record, с которым теперь будет сотрудничать Саева.

«Я рада быть частью Rocket Records. Мы с ребятами готовим очень классный материал, надеюсь, что он совсем скоро выйдет», — пообещала 25-летняя артистка.

Саева также заявила, что открыта для творчества и предложений о сотрудничестве.

«Решила не упустить возможность и сказать всем присутствующим: если кто-то хотел бы со мной поработать в начале моей музыкальной карьеры, то пишите, я всегда открыта. Всех люблю!» — сказала она.

Не сообщается, когда выйдут новые песни Дины Саевой. Известно, что в 2020 году она выпустила дебютный трек «Я ищу тебя».

Дина Саева — одна из самых популярных контентмейкеров российского сегмента TikTok. В октябре 2020 года российский Forbes поместил блогершу на 2-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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