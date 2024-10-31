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Директор группы «Сплин» отреагировал на новость о продаже особняка Васильева

Директор «Сплина» отказался комментировать новость о продаже дома Васильева

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Евгений Биятов/РИА Новости

Директор группы «Сплин» Александр Морозов не стал комментировать новость о том, что лидер коллектива Александр Васильев продал свой особняк в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

«Ничего не комментирую. Я просто ничего не буду комментировать. Они сами что-то придумывают, спорить с ними... Даже не хочется на эту тему говорить», — сказал он.

Директор группы также отказался говорить о том, где проживает музыкант. Однако Морозов сообщил, что с Васильевым «все нормально».

«В двух словах: все нормально!» – добавил директор группы.

31 октября SHOT сообщал, что Васильев продал дорогой загородный особняк в Курортном районе Санкт-Петербурга. Как уточнил источник издания, участок площадью 1,2 тыс. кв. м, на котором стоит дом площадью 395 кв. м, был продан на прошлой неделе. Кадастровая стоимость таунхауса и земли оценивается примерно в 39 млн рублей.

Последнее время группа «Сплин» не появляется на российской сцене. Несмотря на то, что участники открыто не выражали свое мнение по поводу спецоперации на Украине, в 2022 году Васильев на фестивале в Воронеже посвятил выступление с песней «Выхода нет» уехавшим из России знаменитостям. После этого концерты «Сплин» начали отменять «по техническим причинам» по всей стране.

Ранее сообщалось, что группа «Сплин» потерпела многомиллионные убытки.

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